JD1TV: Última aventura antes do descanso? Caixão cai de carro funerário na Capital

O caixão com um corpo caiu de um carro funerário durante a manhã desta sexta-feira (13), na Avenida Gunter Hans, nas proximidades do terminal Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme um vídeo, publicado na página ‘Campo Grande Mil Grau’, é possível ver que o motorista do rabecão desce para recolher o caixão. Como estava muito pesado, por estar com um corpo dentro, ele foi ajudado por algumas pessoas que passavam pelo local.

O trânsito no cruzamento ficou um pouco lento, uma vez que os curiosos seguiam devagar para observar a cena inusitada.

Ainda segundo a imagem, é possível ver que o caixão não sofreu avarias ou abriu durante a queda. Assista as imagens: