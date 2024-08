JD1TV: Voo da Azul colide com urubu e faz pouso forçado em Campinas

Durante a decolagem de um avião da Azul que saiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a aeronave acabou colidindo com um urubu, ave de grande porte, e precisou fazer um pouso no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na última sexta-feira (2).

Em nota, a companhia aérea afirmou que o voo AD2782 tinha como destino o aeroporto Santos Dumont, no Rio. “O pouso e desembarque foram realizados em total segurança. Os clientes foram reacomodados em outra aeronave da companhia, seguindo viagem com destino ao Rio de Janeiro”, disse a Azul, em nota.

A empresa disse ainda que os passageiros receberam toda a assistência necessária da equipe local e que “medidas como essas são necessárias para garantir a segurança das operações

O momento, chamado de "bird strike" foi registrado em vídeo e disponibilizado pelo canal "Golf Oscar Romeo". Após o incidente é possível ver uma fumaça emitida por um dos motores.

