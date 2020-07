Jovem morre após ser arremessada de veículo durante acidente

Um jovem de 21 anos, Bárbara Wsttany Amorim Moreira, morreu após ser arremessada de um veículo durante um acidente na noite do último sábado (11), no bairro Cabreúva, em Campo Grande. O namorado, Ricardo França Júnior, 24 anos, condutor do carro, apresentava sinais de embriaguez e foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal seguia em um veículo Pegeout 207 pela Rua 11 de Outubro, quando motorista perdeu o controle da direção logo após passar pelo cruzamento da Rua Jacarandá.

O carro bateu contra o muro de uma residência e capotou em seguida. Bárbara, foi arremessada para fora do veículo. Ela teve esmagamento de crânio e morreu na hora.

Ricardo sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motorista foi levado para a Santa Casa e permanece internado sob escolta policial.

