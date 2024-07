Juiz sul-chapadense conta trajetória em livro infantil

Formado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Paranaíba, o juiz Fábio Esteves, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), agora tem um livro infantil que ilustra sua trajetória inspiradora.

Intitulada “Fabinho, da roça aos tribunais”, a obra foi escrita por Claudine Bernardes e ilustrada por Alexsaymour Batista. O livro narra a trajetória de Fábio desde sua infância até alcançar a magistratura.

Filho de um trabalhador rural analfabeto e de uma empregada doméstica, Fábio cresceu na zona rural de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Ele morou na escola, localizada a 23 quilômetros de sua casa, para não perder as aulas.

Quando cursou direito na UEMS, Fábio era um dos únicos dois estudantes negros em todo o campus. Em 2007, ele passou no concurso do TJDFT e tomou posse. Desde 2020, Fábio atua como juiz instrutor no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

“O livro surgiu de um projeto no interior do Mato Grosso do Sul. Depois, foi crescendo e virou um livrinho infantil, para o ensino fundamental. Conta minha trajetória a partir da zona rural, na roça, e como que, de alguma forma, o racismo atravessou aquele contexto, até a magistratura”, detalhou Fábio à coluna Grande Angular.

Fábio Esteves é mestre em direito pela Universidade de Brasília (UnB) e está cursando doutorado em direitos humanos na Universidade de São Paulo (USP). Além de suas funções no STF, ele também dá aulas no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

A previsão é de que o livro sobre a história do magistrado seja lançado em agosto.

