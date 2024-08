Lideranças indígenas se reúnem com Lula para tratar de conflitos no MS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, na manhã deste sábado (10), com lideranças indígenas Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul, para tratar sobre a intensificação dos conflitos fundiários na região.

Nas redes sociais, Lula publicou uma foto em que aparece ao lado das lideranças e dos ministros, Sonia Guajajara (Povos Indígenas); Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência da República); Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul); e da presidente da Funai, Joênia Wapichana.

"Recebi uma comitiva de lideranças Guarani-Kaiowá para tratar do conflito no Mato Grosso do Sul, que se intensificou nos últimos dias", escreveu Lula.

Conflito fundiário

Há quase um mês, o conflito fundiário entre indígenas e produtores rurais tem deixado moradores da área rural de Douradina (MS) sob tensão. Na semana passada, várias pessoas ficaram feridas na disputa armada pela terra chamada de Panambi-Lagoa Rica.

Na segunda (5), foram seis feridos, cinco produtores rurais e um indígena. Eles sofreram ferimentos superficiais e não quiseram ser encaminhadas ao atendimento médico.

No sábado passado (3), cinco indígenas da etnia Guarani-Kaiowá foram feridos com tiros de armas letais e de munição de borracha.

Os atacados no sábado passado foram encaminhados ao Hospital da Vida, em Dourados.

Após a intensificação do confronto, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, visitou à área na última terça (6).

Durante a visita, Sonia conversou com representantes dos indígenas e afirmou encaminhar soluções para o conflito por meio do diálogo.

Com informações do g1

