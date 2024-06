Linn da Quebrada é internada para tratar depressão

A cantora e atriz Linn da Quebrada, que participou do BBB 22, está internada em uma clínica para cuidar de sua saúde mental, após ser diagnosticada com depressão.

Por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, a cantora falou sobre o seu tratamento. “Estou fazendo o que eu sinto que é melhor para mim neste momento, tratando de uma depressão”, explicou Lina.

Linn da Quebrada aproveitou a oportunidade para defender o fato de que falar sobre depressão não deveria ser um tabu na sociedade. Em abril deste ano, a equipe da cantora anunciou em seu perfil do Instagram que ela faria uma pausa na carreira por causa da doença.

“Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada“, afirmou o comunicado.

