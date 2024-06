Livro com histórias de protagonismo feminino tem coautora campo-grandense

Na tarde desta quinta-feira (27), foi lançado o livro “Ellas”, como parte da programação do II Congresso Nacional Mulheres pela Paridade (Compar), que discute a desigualdade de gênero, organizado pelo Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres.

O evento aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, com a presença de coautoras do livro, como a jornalista Marinalva Pereira. “A minha parte fala do trabalho, das dificuldades que uma mulher negra encontra no mercado de trabalho”, disse.

Ela que é bacharel em direito, diretora executiva da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), apresentadora do “O Estado Play”, colunista social, diretora de eventos e diretora da rádio FM Nota 10, conta no livro os casos de racismo que sofreu ao longo de sua carreira.

Natural de Presidente Prudente, município de São Paulo, ela teve que abrir processos na Justiça para continuar trabalhando, e conseguiu. “Meu pai sempre me disse: nunca olha para trás, sempre olha para frente e para cima, quando olha para cima você ver Deus”. E foi assim que Marinalva seguiu seu caminho.

Até que nessa trajetória, teve a oportunidade de compartilhar suas experiências no livro “Ellas”, produzido pela rede e editora AN.

No lançamento, estiveram presentes familiares e amigos de Marinalva, como a subsecretária municipal da política para as mulheres, Carla Stephanini, e o vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Jary Castro.

As coautoras do livro são:

Alice Adolfa Zeni

Eclair Nantes

laci Terezinha Rodriques de Azamor

lacita Azamor Pionti

Jacqueline Machado

Janaina Galeão

Juliana Aranda

Marinalva Pereira Marta do Carmo

Marta do Carmo

Patricia Azamor Marchioretto

Rafaela Kasai Araujo de Lima

Tatiane dias de Oliveira Said

Telma Nantes de Matos

Valeria Ferreira de Araujo Oliveira

Valeria Scapim

Zeliana Luiza Delarissa Sabala

