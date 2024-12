Luan Santana retorna aos palcos após nascimento da filha Serena

O cantor Luan Santana voltará a se apresentar neste domingo (29), após o nascimento de sua filha Serena, com a influenciadora Jade Magalhães. A pequena nasceu na tarde de sábado (28), em São Paulo, e a notícia foi divulgada pelo próprio artista em suas redes sociais.

Por conta do nascimento, Luan cancelou o show que faria em Balneário Camboriú, o que gerou repercussão negativa entre os fãs na internet. Muitos seguidores expressaram a frustração nas redes sociais com críticas como "Quem mandou ele marcar show próximo do nascimento?" e "Falta de respeito com os fãs".

Apesar das críticas, houve também quem defendesse a decisão do cantor, ressaltando a importância de estar presente para o nascimento da filha. "Não acredito que estão criticando o Luan Santana por cancelar o show devido ao nascimento da filha", comentou um fã.

Mas agora, Luan seguirá com a agenda de shows, e se apresentará em Florianópolis, Santa Catarina, neste domingo, e continuará com os compromissos ao longo da semana.

