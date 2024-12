Lula está em cuidados semi-intensivos e está lúcido e orientado

O mais recente boletim médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgado no final da manhã desta sexta-feira (13), apontou que ele está lúcido e orientado, se alimentou normalmente e realizou caminhada pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde agora está internado em cuidados semi-intensivos.

Na quinta-feira (12), Lula retirou o dreno intracraniano que havia colocado na cirurgia da última terça-feira (10), em um procedimento que ocorreu “sem intercorrências”, além de passar por um uma “embolização das artérias meníngeas” no mesmo dia.

Em coletiva de imprensa realizada pela manhã de quinta-feira, o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, disse que a previsão de alta de Lula se mantém para a o início da próxima semana.

Os médicos que tratam do presidente ressaltaram que o exame neurológico de Lula está normal. "Em nenhum momento ele teve nenhuma lesão cerebral", disse Kalil, ressaltando que o presidente já está "conversando, comendo e andando pra lá e pra cá".

A equipe médica ainda destacou que não há nenhuma sequela e Lula é considerado "cognitivamente íntegro".

