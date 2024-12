Lula recebe alta hospitalar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar neste domingo (15), após quase uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por dois procedimentos cirúrgicos para tratar complicações decorrentes do acidente doméstico que sofreu em outubro deste ano.

Lula estava internado desde terça-feira (10), quando passou por uma craniotomia de emergência para drenagem de uma hemorragia intracraniana. Poucos dias depois, na quinta-feira (12), o presidente passou por mais um procedimento, este como parte do protocolo pós-cirúrgico, para impedir novos sangramentos a partir de uma embolização das artérias meníngeas.

Inicialmente, a previsão de alta hospitalar era para o início desta semana.

Usando um chapéu, Lula deu mais detalhes sobre o acidente doméstico que sofreu. “Estou voltando agora para casa tranquilo”, disse o presidente.

Ele ainda relatou que só teve ideia da gravidade de sua situação após o acidente. “Só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia na terça-feira à noite”, contou.

O presidente afirmou que está "tranquilo", se sente bem e que seguirá à risca as recomendações médicas de não fazer esforço físico, mas comentou que já retornará às atividades presidenciais. “Tenho muito trabalho a fazer”, comentou.

Lula deverá ficar em sua casa, em São Paulo, até a próxima quinta-feira (19), quando passará por uma tomografia de controle em reavaliação.

A médica Ana Helena Germoglio comemorou a alta hospitalar. "Devido ao quadro, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha e de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa jájá", afirmou.

O médico Roberto Kalil detalhou que o presidente deverá manter repouso relativo por volta de 15 dias, mas que poderá retomar a sua rotina normal de trabalho, mas evitando qualquer tipo de atividade física.

