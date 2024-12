Lula está na UTI após drenagem de hemorragia intracraniana

O Hospital Sírio-Libanês emitiu um boletim médico, na madrugada desta terça-feira (10), informando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma craniotomia para drenagem de uma hemorragia intracraniana.

Segundo o documento, o presidente deu entrada na unidade hospitalar de Brasília na noite de segunda-feira (9), após sentir dor de cabeça. Foi após uma ressonância magnética que os médicos descobriram uma hemorragia intracraniana, que acontece em decorrência do acidente doméstico em 19 de outubro deste ano.

Lula foi transferido para a unidade de São Paulo do Sírio-Libanês, onde passou por uma craniotomia para drenagem de hematoma. O procedimento ocorreu sem complicações e Lula se encontra bem, sob monitoração em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Um novo boletim médico será emitido pela manhã de hoje, e mais detalhes serão revelados durante uma coletiva de imprensa, prevista para acontecer às 9h (horário de Brasília).

O documento ainda detalha que o presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, e está sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

