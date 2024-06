Lulu Santos remarca shows após ser diagnosticado com dengue

O cantor Lulu Santos, que se recupera em casa de um quadro de gastroenterite causado pela Influenza A, que rendeu uma internação na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, no início da semana, recebeu o diagnóstico de dengue.

Lulu foi internado no último sábado (8), após sentir um mal-estar, e recebeu alta na segunda-feira (10), após ficar internado por dois dias na unidade hospitalar. Desde então, ele segue em repouso.

Com o novo diagnóstico, o cantor cancelou seus próximos shows, que aconteceriam nos dias 14 e 15 deste mês, que aconteceriam em Sorocaba e Campinas, interior de São Paulo.

Segundo a assessoria do cantor, os shows serão remarcados para 4 e 5 de outubro, com os ingressos adquiridos ainda sendo válidos para as novas datas. Fãs que desejarem, podem solicitar a devolução do valor dos ingressos através do e-mail [email protected] .

