Maçons são homenageados na Câmara por atuação na capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promoveram na noite de quarta-feira (18), uma Sessão Solene em comemoração ao Dia do Maçom. O evento foi proposta dovereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis, autor da Lei que instituiu a data comemorativa ao Dia do Maçom, celebrada oficialmente no dia 20 de agosto.

Na solenidade, o vereador Prof. João Rocha destacou que a Câmara abre suas portas fraternalmente para fazer essa homenagem a “homens livres e de bons costumes”, destacando as ações de solidariedade praticadas pela Maçonaria. “Por acreditarmos nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade nos unimos para fazermos nossa parte pela sociedade, nas questões sociais, culturais e políticas. Garantimos nossos princípios de família, ética e postura na sociedade brasileira.

Jurandir Rodrigues Brito, Grão-Mestre do Grande Oriente de Mato Grosso do Sul (GOMS), falou em nome das potências maçônicas. “Queremos agradecer imensamente a Câmara Municipal, o vereador Prof. João Rocha, todos os vereadores que indicaram nossos irmãos para serem homenageados. A Maçonaria, como todos sabem, é uma instituição filantrópica, progressista, que prima pelo aperfeiçoamento moral do ser humano e tem realizado muitos trabalhos em prol da sociedade sul-mato-grossense”, finalizou.

José Antônio Silva dos Santos e Arnaldo Gaspar Filho também foram os homenageados na noite de quarta-feira. Santos é Maçom desde 2003 e Gaspar Filho desde 2001. Veja o currículo dos homenageados

José Antônio Silva dos Santos: Iniciado em 16 de setembro de 2003, teve sua Elevação no dia 16 de setembro de 2005, Exaltado no dia 16 de setembro de 2005, foi instalado e empossado em 27 de junho de 2008, membro ativo da Augusta e Respeitável Loja Simbólica, União, Força e Trabalho n°3326, Federada ao Grande Oriente Brasil (GOB) e Jurisdicionada ao Grande Oriente Brasil Mato Grosso do Sul (GOB.MS).

Arnaldo Gaspar Filho: iniciação em 29 de setembro de 2001, na ARLS Luz e Verdade nº14, Or.’. de Campo Grande-MS.

Em 2003, Cargo na Administração do Grande Oriente de Mato Grosso do Sul; Venerável Mestre da ARLS Sócrates Sócrates nº25, Or.’. de Campo Grande. E atualmente é Deputado pela Poderosa Assembleia Maçônica Grande Oriente de Mato Grosso do Sul (GOMS).

