Maratona CG: Com mais de três mil atletas, corredores quebram recordes nos 42 km

Realizada no último domingo (7), a terceira edição da Maratona de Campo Grande teve 3.170 inscritos nas provas de corrida de 7 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona). A largada foi realizada na Cidade da Maratona, nos altos da Avenida Afonso Pena,

Esse ano o número de corredores foi 57% maior que na edição anterior, com 35% do público de fora da Capital, tanto do interior quanto de outros estados. Conforme a organização, cerca de 6.500 pessoas circularam pelo evento nos três dias, desde sexta-feira com entrega de kits e uma feira com produtos esportivos, programação que se estendeu pelo sábado e teve seu encerramento com as provas de corrida de rua na manhã de domingo. A quarta edição já está confirmada para 6 de julho de 2025.

Uma das novidades desta edição era um bônus de 50% a mais do valor da premiação do 1º lugar se houvesse quebra dos recordes da prova nos 42 km. Os recordes foram batidos tanto na categoria masculina quanto na feminina. Rodrigo Santana, 32 anos, eletricista de Dourados, foi o vencedor da maratona entre os homens, com tempo de 2:31:45. O recorde anterior era de 02:39:46. “É um sentimento surreal, a prova é bastante difícil, mas vim com a meta de ser campeão e graças a Deus deu certo a estratégia”, comentou o ganhador.

Já entre as mulheres, a primeira colocada foi Elaine Nascimento Gama, de apenas 27 anos, professora, que veio de Barra do Garça (MT) e completou em 3:11:04, 23 minutos a menos do que o recorde anterior, de 3:34:27. “Eu vim com o objetivo de ganhar a prova e bater o recorde, estou muito feliz com o resultado, por poder me desafiar nesse percurso e fazer meu melhor”, resumiu. No segundo lugar ficou Yasmin Suelen Maas, com tempo de 3:24:41, e no terceiro Juliana Pereira da Silva, tempo de 3:25:54.

O vencedor da meia maratona categoria masculina foi Ederson Rodrigo de Jesus, de 37 anos, que completou em 1:15:00. A primeira colocada dos 21 km categoria feminina foi Gisele Bittencourt, também de 37 anos, com tempo de 1:26:33.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve presente para recepcionar a primeira-dama, Mônica Riedel, que correu a meia maratona pelo segundo ano. “É uma prova linda, que a gente apoia porque sabe a importância de um evento esportivo como esse, que promove saúde, incentiva o turismo, movimenta a economia, então está de parabéns a organização”, afirmou Riedel, que colocou como meta a participação na próxima edição.

A prova foi acompanhada e aferida pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams), com a presença de 21 árbitros, tanto na linha de chegada como em todo o percurso. Foram mais de 400 pessoas trabalhando na logística de realização do evento, com 15 pontos de hidratação de água, em parceria com a Águas Guariroba, para amenizar os efeitos do tempo seco, e 30 mil copos de água disponibilizados. Segundo o médico Augusto Azevedo, responsável pela equipe da Qualisalva, não houve nenhuma intercorrência grave, com apenas 17 atendimentos realizados.

