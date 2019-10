Marquinhos Trad entrega 20 novos ônibus para Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad, juntamente com e a A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), lançou na tarde desta terça-feira (22), 20 novos ônibus do Consórcio Guaicurus, que integran 55 da frota que já foi lançada durante a atual gestão.

No lançamento o prefeito falou sobre as entregas que fez durante sua gestão. “Durante esses dois anos e oito meses, renovamos cerca de um terço da frota total dos ônibus da capital. Durante esse mesmo período já foram entregues 176 novos ônibus”, ele lembra que a gestão passada em quatro anos trouxe 101 novos veículos.

Marquinhos afirma estar cumprindo com a promessa de não subir a tarifa da passagem do ônibus para o consumidor. “Desde que assumi, a tarifa que era R$ 3,70 passou agora para 3.95, subindo R$ 0,25 centavos na em minha gestão”, explanou indicando que para haver redução no preço, precisaria de medidas nacionais que viabilizassem a ação. “O aumento da tarifa, pode ser reduzido se não houver aumento de inflação no país, desde que o óleo e a gasolina não subam, e caso não houvesse reajuste salarial dos motoristas, tudos esses fatores corroboram para o aumento da passagem” afirmou.

O prefeito finalizou afirmando que a volta do Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) não afetará a tarifa das passagens de ônibus. “Com a alteração, a partir de janeiro de 2020, as empresas que prestam serviço de transporte coletivo passam a recolher o tributo, com 1,5% para o próximo ano, 3% para 2021 e 5% a partir de 2022, a alteração é necessária porque é imprescindível o aumento da arrecadação dos tributos municipais”.

O diretor do Consórcio Guaicurus, João rezende afirma que para a instalção de ar-condicionado nos novos 20 ônibus, sairia mais R$ 65 mil. “Infelizmente essa nova frota não veio com o ar-condicionado, pois é difícil para o Consórcio, realizar tal tarefa de forma a prezar o bolso do consuidor, apesar do pedido do prefeito, a próxima entrega poderá ter a aparelhagem”, afirmou.

João fala sobre o cálculo da tarifa que é repassado a prefeitura mensalmente e sobre a planilha de cálculos de gastos do Consórcio. “Entre um reajuste de tarifa e outro tem que ter um período de um ano que está estabelecido em contrato, o reajuste tarifário pode ser feito independente se a agência pede ou não, levando em conta, os impostos, o reajuste salarial da categoria dos motoristas e aumento do combustível”, explicou.

Segundo o diretor, o Consórcio guaicurus busca receber a tarifa sem precisar repassar para o consumindor. “É algo que temos que continuar lutando pra ter as tarifas menores, podemos reduzir custo do transporte através de uma instalação de faixa exclusiva para ônibus, não apenas os corredores, é algo barato que surte efeito imediato e prático, reduzindo tempo de viagem, proporcionando redução do custo de combustível, trazendo satisfação imediata para o usuário”.

De acordo com João os ônibus começam a circular ainda nesta semana, logo após instalações eletrônicas e implacamento dos automóveis. São 34 ônibus com ar-condicionado, climatizador e linha convencional em Campo Grande, mais 35 estão previstos para serem entregues em novembro.

Esses novos ônibus substituem 10% da frota, do total de 550 veículos.

