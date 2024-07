Ministério do Meio Ambiente sofreu "apagão" durante gestão de Bolsonaro

O Ministério do Meio Ambiente sofreu um “apagão” durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a pasta perdendo quase três décadas de documentos e estudos durante uma transferência de site.

A informação é da coluna do Guilherme Amado, do portal Metrópoles, que entrou em contato com a pasta e solicitou, por meio da Lei de Acesso à Informação, que fossem enviados documentos relacionados ao Plano Brasil 2040, coordenado pela Presidência da República de 2013 a 2015, que previu aumento das chuvas no Sul, secas no Nordeste e falta de água no Sudeste.

Segundo o portal, o ministério informou, no mês passado, que esses arquivos “ficaram extraviados” entre 2019 e 2022, toda a duração do governo Bolsonaro, quando o site da pasta foi transferido de endereço, com funcionários reavendo o material “recentemente”.

Servidores afirmara ao portal, reservadamente, que além do Plano Brasil 2040, diversos documentos desde a fundação do ministério, em 1992, também foram extraviados.

