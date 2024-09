Ministro de Minas e Energia reforça que Brasil não corre risco de crise energética

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quinta-feira (12) que a segurança energética do Brasil está garantida neste ano, e reafirmou que não há previsão de racionamento de energia, além de reforçar que o governo discute medidas para reduzir o impacto das tarifas ao consumidor.

As declarações foram dadas por Silveira após encontro com o ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética da Itália, Gilberto Prichetto Fratin, em evento na cidade de São Paulo.

“Esse ano não teremos problema energético. Não teremos racionamento, nós estamos com segurança energética garantida. O que se discute agora é medidas para que a gente continue tendo essa segurança energética e que ela tenha o menor impacto tarifário para o consumidor, porque é muito simples a gente ter 100% de segurança energética, basta você ter 100% de [energia] térmica no Brasil, só que isso tem um custo muito elevado”, explicou o ministro.

Silveira admitiu, no entanto, que o governo vê com preocupação o cenário para 2025, diante da situação hidrológica atual. “Quando dizem: 2025 é preocupante? 2026 é preocupante? Diante do cenário climático hidrológico que nós vivemos hoje, sempre o ministro tem que tratar como preocupante”, afirmou.

Além disso, ele apontou que leilões de energia térmica nova deverão ocorrer em breve, já que o planejamento do governo prevê a necessidade de dobrar o parque térmico brasileiro, que atualmente tem capacidade de cerca de 20 gigawatts, até 2031.

“Infelizmente, temos de dobrar o parque térmico por causa dos efeitos climáticos, a temperatura está subindo. O Brasil nunca tinha consumido, antes de setembro deste ano [2024], 105 gigawatts em uma tarde de energia. A média é 85”, detalhou.

