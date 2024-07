Morre Arthur, filho caçula do cantor Zé Vaqueiro

Arthur, filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares, morreu na última segunda-feira (08), aos 11 meses, de disfunção múltipla dos órgãos. A morte foi confirmada pelo casal por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós”, dizia a publicação.

A criança nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou Síndrome de Patau. O filho caçula precisou ser internado na UTI de um hospital particular em Fortaleza, logo após o nascimento, onde foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome.

A condição genética rara interfere no funcionamento regular das células, provocando diversas malformações no desenvolvimento do feto. O tratamento é focado em aliviar os sintomas e complicações associadas às malformações.

Arthur teve uma parada cardíaca no dia 17 de maio e voltou para a UTI um dia após receber alta do hospital. O casal tem dois filhos mais velhos, Daniel e Nicole.

