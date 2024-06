Morre Donald Sutherland, Presidente Snow de 'Jogos Vorazes', aos 88 anos

O ator Donald Sutherland, que deu vida ao Presidente Snow da saga Jogos Vorazes (2012-2015), morreu aos 88 anos. A notícia foi confirmada pelo site Deadline, citando que ele estava internado em Miami, nos Estados Unidos, por complicações de uma doença não especificada.

A agência que representava o ator se referiu ao problema de saúde como uma “longa doença”.

Sutherland ganhou um Oscar honorário, em 2018, pelo conjunto da carreira, e também tinha no currículo uma estatueta do Emmy, pela atuação em Cidadão X, de 1995; duas do Globo de Ouro, também por Cidadão X, e Bastidores da Guerra, de 2003; e um Critics Choice Awards por The Undoing, de 2021.

Nascido na cidade de Saint John, no Canadá, o ator teve uma carreira de mais de 60 anos, com o filme Orgulho & Preconceito, de 2005, no currículo.

O ator canadense deixa a esposa, Francine Racette, com quem era casado desde 1972, e cinco filhos.

Seu filho, Kiefer Sutherland, falou sobre a morte do pai no X. "Pessoalmente, o considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se intimidou com um papel, fosse bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e ninguém pode querer mais do que isso.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também