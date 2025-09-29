Morre Marquinho PQD, compositor de clássicos do samba, aos 66 anos

O cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido como Marquinho PQD, faleceu nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, aos 66 anos.

O artista estava internado há alguns dias e teve a morte confirmada por sua equipe nas redes sociais.

“Nosso mestre será eternamente lembrado, por sua humildade, simpatia e muitas canetadas inesquecíveis”, diz a publicação. A causa da morte ainda não foi informada.

Legado no samba

Dono de um repertório marcado por grandes parcerias, Marquinho PQD deixou músicas que se tornaram sucessos na voz de ícones do samba.

Com Arlindo Cruz, que faleceu em agosto deste ano, lançou composições como Deixa Clarear, Silêncio no Olhar e Quem Sabe de Mim Sou Eu, esta última em parceria também com Sombrinha.

O grupo Fundo de Quintal gravou, em 1983, Fases do Amor. No ano seguinte, Beth Carvalho interpretou Coração Feliz, ambas assinadas por Marquinho.

Outros nomes de peso, como Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e o grupo Revelação, também gravaram obras do compositor.

Repercussão

A escola de samba Império Serrano, da qual Marquinho era parceiro, lamentou a perda: “Grande amigo da nossa escola, Marquinho esteve inúmeras vezes em nossa quadra, levando seu talento, sua alegria e sua voz marcante ao nosso povo”, destacou em nota.

Entre os artistas que prestaram homenagens, Péricles, ex-Exaltasamba, afirmou: “Desde a primeira vez que nós, lá no Exaltasamba, sonhamos em ser artistas, ele já contribuía com a nossa trajetória. Jamais será esquecido.”

Zeca Pagodinho, intérprete de várias composições de Marquinho, também se manifestou: “Descanse em paz, mestre!”.

