Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Morre Marquinho PQD, compositor de clássicos do samba, aos 66 anos

Artista, parceiro de Arlindo Cruz, deixou canções imortalizadas por Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e Fundo de Quintal

29 setembro 2025 - 18h12Carla Andréa

O cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido como Marquinho PQD, faleceu nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, aos 66 anos.

O artista estava internado há alguns dias e teve a morte confirmada por sua equipe nas redes sociais.

“Nosso mestre será eternamente lembrado, por sua humildade, simpatia e muitas canetadas inesquecíveis”, diz a publicação. A causa da morte ainda não foi informada.

Legado no samba

Dono de um repertório marcado por grandes parcerias, Marquinho PQD deixou músicas que se tornaram sucessos na voz de ícones do samba.

Com Arlindo Cruz, que faleceu em agosto deste ano, lançou composições como Deixa Clarear, Silêncio no Olhar e Quem Sabe de Mim Sou Eu, esta última em parceria também com Sombrinha.

O grupo Fundo de Quintal gravou, em 1983, Fases do Amor. No ano seguinte, Beth Carvalho interpretou Coração Feliz, ambas assinadas por Marquinho.

Outros nomes de peso, como Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e o grupo Revelação, também gravaram obras do compositor.

Repercussão

A escola de samba Império Serrano, da qual Marquinho era parceiro, lamentou a perda: “Grande amigo da nossa escola, Marquinho esteve inúmeras vezes em nossa quadra, levando seu talento, sua alegria e sua voz marcante ao nosso povo”, destacou em nota.

Entre os artistas que prestaram homenagens, Péricles, ex-Exaltasamba, afirmou: “Desde a primeira vez que nós, lá no Exaltasamba, sonhamos em ser artistas, ele já contribuía com a nossa trajetória. Jamais será esquecido.”

Zeca Pagodinho, intérprete de várias composições de Marquinho, também se manifestou: “Descanse em paz, mestre!”. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Berta Loran
Geral
Atriz Berta Loran morre aos 99 anos no Rio de Janeiro
Foto: Divulgação
Geral
EmpreendeFest 2025 oferta treinamentos em marketing digital, IA e vendas
Divulgação -
Economia
TJMS firma parceria com a Fiems e servidores terão desconto na conta de energia
Representantes da Embaixada da China no Brasil estiveram reunidos com o coordenador-geral de Perícias e Identificação de MS
Geral
Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu será liberado após chegada da família ao Brasil
Comitiva da Defensoria -
Justiça
Defensoria Pública atua para levar energia a comunidade rural Imbirussu em Campo Grande
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -
Política
Regras de impeachment de ministros do STF são defendidas pela Advocacia do Senado
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia
Imagem: Célio Araújo
Geral
JD1TV: Cobra é flagrada predando outra serpente em Bonito
Viatura Polícia Militar
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Prefeitura consegue na Justiça liberação para aplicação e cobrança de multas de radares

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração