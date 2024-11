MPMS prorroga inscrições de concurso para Promotor Substituto

A ampliação do prazo para as inscrições do XXX Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), foi anunciada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado e Presidente da Comissão do certame, Romão Avila Milhan Junior.

O prazo foi entendido para até às 23h59min do dia 10 de novembro de 2024, observando o horário do Estado de Mato Grosso do Sul.

O pagamento da inscrição segue até o dia 11 de novembro conforme o novo cronograma do certame. Esta alteração proporciona mais tempo para que os interessados possam se inscrever e participar do processo seletivo, que é a porta de ingresso para a carreira do Ministério Público Estadual.

Certame também passou por ajustes nas datas previstas para a divulgação do deferimento das inscrições, bem como o período para recurso contra o indeferimento, e a realização das provas preambular e escrita.

De acordo com o novo cronograma, a aplicação da prova preambular está prevista para 24 de novembro de 2024, e as provas escritas ocorrerão entre 19 e 25 de janeiro de 2025.

As demais atividades relacionadas ao concurso serão divulgadas nos sites oficiais do MPMS e da FAPEC .

