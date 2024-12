MS recebe selo diamante de transparência pública pela terceira vez consecutiva

O Governo de Mato Grosso do Sul foi premiado pela terceira vez consecutiva com o selo diamante de transparência pública, concedido pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil).

A premiação reconhece os esforços da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) na implementação de práticas de transparência e na disponibilização de informações públicas à população.

O selo diamante é a mais alta classificação do Radar da Transparência. Uma ferramenta da Atricon que avalia a atuação dos entes públicos na divulgação de dados essenciais para o controle social.

A avaliação leva em consideração diversos indicadores, como a transparência nos dados orçamentários, informações sobre licitações, contratos, execução de obras e a adesão à LAI (Lei de Acesso à Informaçã).

O objetivo é incentivar boas práticas na gestão pública e fortalecer a governança dos órgãos estaduais. O ouvidor-geral do Estado, Álvaro Carneiro Neto, que coordena a área de transparência da CGE-MS, celebrou o prêmio. “Ficamos muito felizes. Parabenizo aos servidores da CGE e aos dos demais órgãos e entidades que disponibilizam informações para que possamos alimentar o Portal da Transparência”, disse.

