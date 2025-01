Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 7 milhões

A Mega-Sena sorteou, neste sábado (18), as dezenas do sorteio 2.817, que não viu nenhum ganhador do maior prêmio, que acumulou mais uma vez e já chega em R$ 7 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 24 – 30 – 43 – 46 – 55 – 60.

O sorteio, no entanto, contou com 22 apostas que acertaram cinco dezenas, com cada uma levando R$ 84.887,14 para casa. Outras 1.680 apostas acertaram quatro dezenas e devem levar R$ 1.588,02 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para acontecer na terça-feira (21).

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário de Mato Grosso do Sul, nas Lotéricas autorizadas, no portal Loterias Caixa, no app Loterias CAIXA e através do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

A aposta mínima custa R$ 5.

