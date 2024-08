No Dia dos Pais, Fiuk lamenta afastamento de Fábio Jr.

Fiuk desejou feliz Dia dos Pais a Fábio Jr. Mas ele também aproveitou a mensagem para lamentar a ausência do cantor em sua vida.

Na postagem do Instagram, Fiuk mostra em um carrossel diversas fotos de momentos dos dois, mas ele também disse que o pai não quer mais saber dele.

"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", disse Fiuk.

O relacionamento dos dois estaria estremecido por dois motivos: Fábio Jr. não teria ajudado a mãe de Fiuk, Cristina Karthalian, quando ela teve um problema de saúde em 2021; e fontes do colunista Lucas Pasin também apontam que o distanciamento teria relação com a atual esposa do cantor, Fernanda Pascucci.

Fernanda não estaria facilitando a relação do cantor com os filhos, que os vem afastando. Pessoas próximas dizem que não é só Fiuk o alvo de Fernanda, mas também Záion, filho caçula de Fábio Jr.

Na publicação de Fiuk, Cleo, irmã do ex-BBB, aproveitou para deixar um comentário. "Eu te amo, irmão", escreveu a cantora. Em seu Instagram, ela mostrou parte do espacial do Dia dos Pais, em que participou com Fábio Jr.

Nos comentários, muitas pessoas apoiaram o ex-BBB. "Seu texto é um desabafo, é mesmo na dor e na ausência, uma tentativa de contato. Que você tenha um bom domingo com a sensação de que sua parte você fez. Fica bem", escreveu uma pessoa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também