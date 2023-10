Nova diretoria da Associação dos Criadores de Nelore de MS é empossada

A nova diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore para o biênio de 2024/2025 foi empossada na noite desta segunda-feira (16), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com a presença do Governador do Estado, Eduardo Riedel.

Ao JD1, o novo presidente Paulo Matos comentou sobre as expectativas para a nova gestão. "As expectativas são as melhores possíveis, pois a Associação representa uma raça muito forte e que tem um volume bastante expressivo, sendo mais de 80% do

rebanho de MS e do Brasil. Montamos uma chapa bem representativa, com os criadores mais eficientes do Estado e será uma boa gestão. Firmo aqui meu compromisso com eles!".

Vale destacar que Matos já participou da diretoria, outrora. Rapahel Zoller, agora vice-presidente, deixou o cargo antigo para tomar posse do novo título. A escolha foi dos mais de 350 associados, no dia 30 de agosto deste ano.

Na época da eleição, Paulo Matos conversou com a reportagem, e destacou metas de valorização da genética Nelore. "Vamos trazer para os criadores oportunidades de capacitação técnica, promoção da raça no melhoramento genético e com técnicas inovadoras, além de estimular parcerias com Embrapa e órgãos de pesquisa, organizar a distribuição melhor da genética, para que os pequenos criadores possam ter oportunidade de melhoramento também", afirmou.

Participando do evento, o governador de MS reforçou sobre a importância Associação.

"Associação é de extrema importância para o nosso Estado. Tenho certeza que a diretoria empossada fará um bom trabalho, levando o crescimento e desenvolvimento do Nelore", reforçou Riedel.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, celebrou a nova diretoria e a retomada das entidades para dentro do Parque de Exposições. “A Acrissul está de portas abertas, e é uma honra tê-los conosco nessa caminhada. Faremos grandes coisas juntos e teremos muitas conquistas nessa nova trajetória”.

A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou ser parceira da Associação visando o desenvolvimento da Capital, bem como de MS. "Enaltecemos essa diretoria, que terá muito trabalho pela frente. Somos parceiros e temos o mesmo objetivo, o crescimento e destaque do Nelore da nossa terra", finalizou.

Assista trecho da cerimônia de posse da diretoria da Associação dos Criadores de Nelore de MS:

Conheça a diretoria completa:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também