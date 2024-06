Nova parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga nesta hoje

Os estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, começam a receber a quarta parcela do incentivo, de R$ 200, a partir desta quarta-feira (26). O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de abril.

A chamada poupança do ensino médio será depositada até 1º de julho, conforme o mês de nascimento do aluno, na conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, em nome do estudante.

Veja o calendário depagamento da quarta parcela:

26 de junho: para nascidos em janeiro, fevereiro e março;

27 de junho: para nascidos em abril, maio e junho;

28 de junho: para nascidos em julho, agosto e setembro;

1º de julho: para nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Depósitos – Osdepósitos do Pé-de-Meia são feitosemcontas digitais abertas automaticamente pelaCaixaem nomedos participantes do programa.

Caso o aluno contemplado tenha menos de 18 anos,énecessário que o responsável legal o autorize amovimentaro valor. Esse consentimento poderá serfeito em uma agência bancária da Caixa oupelo aplicativo Caixa Tem, disponível para smartphones. Basta o responsável escolher a opção "Programa Pé-de-Meia" – "Permitir acesso a um menor".

No aplicativo Caixa Tem, se o responsável legal for o pai ou a mãe, será necessário fazer o upload do RG do estudante. Se o responsável legal não for um dos pais do aluno, a autorização deve ser dada em uma agência da Caixa.

Seo estudante for maior de idade, a conta já estarádesbloqueadapara movimentação do valor recebido, como sacar odinheiro.

