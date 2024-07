Obras de pavimentação começam a ser executadas no Jardim Itatiaia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Bairro Jardim Itatiaia, localizado nas imediações do Bairro Tiradentes, Região Urbana do Bandeira, começou a receber as obras de pavimentação e drenagem.

A primeira etapa do projeto de revitalização no bairro, contemplam as ruas Assef Buainain, Aury Vasconcelos, Avelina Costa de Andrade, Ayd Saravy de Souza, Bráulio de Souza, Erci Cunha Martins, Jorge Luis Anchieta Curado, Manoel Olegário da Silva, Norberto Ribeiro de Souza, Santa Marina, Sebastião dos Santos, e Ubaldino Saravy. O investimento previsto é de aproximadamente R$6,9 milhões.

Nas proximidades da Lagoa Itatiaia, o pavimento será feito com paver, (ou bloquete de concreto), pois esse material permite maior absorção de água pelo solo, ajudando a prevenir alagamentos e promovendo drenagem eficiente.

Outro projeto de revitalização com investimento de R$ 1,2 no Lagoa Itatiaia ainda incluirá áreas de lazer como playground, palco e pista de caminhada.

“Desde que assumi a gestão (abril de 2022), a caminhada não tem sido fácil. Enfrentamos um déficit financeiro significativo e diversos problemas internos, e a tarefa de colocar a casa em ordem foi árdua. Herdei uma situação complexa e cheia de desafios. Desde o início, focamos em realizar grandes avanços em áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura. Essas áreas são pilares fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade, e temos trabalhado incansavelmente para melhorá-las”, disse a prefeita Adriane ao falar sobre os desafios enfrentados pela gestão para organizar a casa e avançar em projetos estruturantes para Campo Grande.

Adriane lembrou das dificuldades enfrentadas ao assumir a gestão, especialmente em relação aos processos licitatórios em andamento. “Assumi em um período pós-pandêmico, onde os problemas eram intensos, principalmente no que diz respeito às obras em nossa Capital. As obras licitadas antes da pandemia enfrentaram um aumento de preços significativo, o que complicou ainda mais a execução dos projetos. As empresas contratadas por um preço fixo começaram a pedir reajustes devido à alta dos insumos, levando a uma situação crítica. Tivemos obras paralisadas, contratos suspensos e até judicializados. Foi necessário tratar cada caso individualmente, o que representou um grande desafio para nossa administração”.

