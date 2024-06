JD1TV: Moradores relatam atraso na revitalização da Lagoa Itatiaia

Localizada em Campo Grande, a Lagoa Itatiaia fica entre os bairros Tiradentes e Jardim Itatiaia. Muitos moradores usam o espaço para fazer caminhadas, academia ao ar livre, e passeios.

A revitalização do local iniciou em março. A empresa responsável é a MRL Comércio de Materiais Elétricos e Serviços, que executa o trabalho por R$ 1,2 milhão. Está no planejamento da obra uma passarela de madeira, fonte interativa, playground e outros equipamentos.

Três meses depois, o JD1 foi até a Lagoa para ver com alguns moradores, o que mudou até agora.

Assista:

