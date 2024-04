Omertà, Caso Matheus: série documental sobre o crime estará no Globoplay em maio

Brenda Leitte, com Primeira Página atualizado em 10/04/2024 às 15h33

Cinco anos atrás, em uma terça-feira 9 abril, a violência e vários tiros de fuzil mararam para sempre uma família de Campo Grande, ao tirar a vida de um jovem inocente. A tragédia teve impacto mais amplo. Deixou uma cidade inteira comovida e indignada.

Matheus Coutinho Xavier tinha 19 anos. O estudante de Direito morreu vítima, por engano, de emboscada que, segundo a investigação concluiu, havia sido preparada para o pai dele, o ex-policial militar Paulo Roberto Teixeira Xavier, o PX.

Em julho do ano passado, mais de 4 anos depois, os réus foram finalmente julgados. A sessão durou três dias, situação inédita no Tribunal do Júri da Capital.

Outro divisor de épocas: pela primeira vez um integrante da família Name seria condenado por um crime de sangue.

O clã, durante décadas, ficou conhecido como o “dono” do jogo do bicho na Capital Sul-mato-grossense, a custo de outros crimes, entre eles mortes por encomenda, nunca investigados a fundo diante da conivência de agentes de segurança pública.

A morte de Matheus foi uma vendeta da família Name a PX, concluiu a operação Omertá, uma das maiores ofensivas contra o crime organizado já realizadas em MS.



A ação, patrocinada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio de força-tarefa da Polícia Civil, teve sete fases e produziu duas dezenas de ações contra uma centena de pessoas. Os processos seguem em andamento.

“Omertá, Caso Matheus”

Apelidado de “júri da década”, o julgamento dos acusados da morte de Matheus é pano de fundo de série documental produzida pelo departamento de Conteúdo da TV Morena, com estreia prevista para o mês de maio deste ano.

A partir do episódio do julgamento, a operação é destrinchada em “Omertà, Caso Matheus”, dirigida e roteirizada pelo jornalista da TV Morena Gustavo Arakaki.

Captação

Da chegada das equipes de segurança ao Fórum de Campo Grande até a divulgação do veredicto aos três réus, tudo foi gravado.

Entrevistas com personagens importantes da operação Omertá complementam o material. Mais de 20 profissionais estiveram envolvidos, inclusive viajando para fora do Estado para as gravações.

A mais emocionante delas é com a mãe de Matheus, a advogada Cristiane Coutinho, uma surpresa surgida nos últimos dias no contexto do júri.

Depois de ficar 4 anos em silêncio, ela decidiu atuar como assistente de acusação no plenário e seu desempenho foi considerado essencial para o resultado. Pareceu mesmo uma cena de filme de tribunal, sem medo do lugar-comum.

Quando e onde?

“Omertá, o caso Matheus”, vai ser exibida nos dias 17, 24 e 31 de maio, na TV Morena, logo depois do Globo Repórter. O conteúdo ficará disponível no Globoplay.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também