On-track Summit MS tem palestra de Fernando Gabriel, CEO da Strm

Acontece nesta quarta (9), o On-track Summit MS, evento anual promovido pela Musiconnect.io, com a presença do empresário, CEO e cofundador da Strm, Fernando Gabriel que irá apresentar a palestra “Tecnologia e Inovação no Desenvolvimento de Carreiras Artísticas”, a partir das 15h no Bioparque Pantanal.

Fernando Gabriel irá abordar a utilização da tecnologia para oferecer acesso a recursos financeiros de forma mais fácil e democrática a artistas independentes, além de disponibilizar ferramentas de inteligência artificial que apoiam os artistas no dia a dia.

Para Fernando Gabriel, a Strm tem revolucionado a maneira como a indústria musical apoia o desenvolvimento de artistas e selos. Recentemente a empresa captou R$ 35 milhões em investimentos para o desenvolvimento de tecnologia e garantir adiantamentos financeiros aos catálogos de artistas e selos independente.

A fintech tem como proposta oferecer total transparência e ampliar a conscientização dos artistas sobre o seu momento de carreira e os desafios a serem superados.

