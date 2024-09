Ônibus com a dupla João Neto & Frederico bate em caminhão na BR-040

O ônibus, que a dupla sertaneja João Neto & Frederico estava viajando, se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (6), no km 453 da BR-040, em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais.

Os cantores não ficaram feridos, mas quatro pessoas da equipe dos artistas se machucaram; três delas receberam alta. A frente do coletivo ficou destruída.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo bateu na traseira de um caminhão que transportava carvão, por volta das 3h15, no sentido Belo Horizonte. A dupla estava a caminho de Guarará, na Região da Zona da Mata, onde tem um show previsto para esta sexta-feira.

O Corpo de Bombeiros informou que no ônibus havia 27 pessoas e quatro delas tiveram ferimentos leves, e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. As vítimas foram socorridas por duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não houve vazamento de combustível e pessoas presas às ferragens. Bombeiros apoiaram nos primeiros socorros e isolaram o local do acidente. Não houve risco de explosão.

Os cantores publicaram vídeos e fotos do veículo destruído. Pelo Instagram, a equipe dos artistas atualizou o estado de saúde deles e se manifestou sobre os shows do final de semana. “Na madrugada de hoje (6), o ônibus da dupla João Neto e Frederico se envolveu em um acidente, em Caetonópolis (MG). Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla João Neto & Frederico, que estava no ônibus”, relatou.

Por fim, a equipe da dupla sertaneja relatou que “os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente sem nenhuma alteração” e agradeceram às mensagens de carinho.

