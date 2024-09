Ônibus com time de futebol americano do Coritiba tomba em rodovia; 3 morreram

Brenda Leitte, com g1

Um ônibus que transportava integrantes do time de futebol americano Coritiba Crocodiles tombou, e três pessoas morreram. Sete passageiros também ficaram feridos. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (21) em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, ao todo, o coletivo transportava 43 passageiros e dois motoristas.

O acidente aconteceu na altura do km 225 da pista de descida da Serra das Araras, trecho da Via Dutra, por volta de 10h. Segundo o clube, as vítimas que morreram foram identificadas como Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, de 44. Todos eram jogadores.

Feridos

Sete pessoas foram socorridas, sendo uma delas com ferimentos graves, e encaminhadas aos hospitais Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e São João Batista, em Volta Redonda.

De acordo com a concessionária, 35 pessoas não se feriram e passam bem.

Atletas do Coritiba Crocodiles, time de Curitiba (PR), estavam indo para o Rio de Janeiro (RJ), onde enfrentariam o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano na tarde de hoje.

Além da CCR RioSP, agentes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atuaram na ocorrência.

