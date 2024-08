Ônibus da dupla César Menotti e Fabiano colide com duas carretas na BR-262

O ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente na BR-262, próximo a Rio Casca, na Zona da Mata mineira, na manhã deste sábado (03).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre o veículo e duas carretas ocorreu em uma ponte entre Rio Casca e São José do Goiabal, na Região Central do Estado.

Os motoristas das duas carretas ficaram feridos. No ônibus não houve vítimas. "Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem", disse a assessoria da dupla, em nota.

Ainda de acordo com a assessoria, a causa do acidente será apurada. Somente César Menotti estava no ônibus junto com os demais membros da equipe.

O show que estava marcado para este sábado em Castelo, no Espírito Santo, foi adiado. A nova data ainda será anunciada.

