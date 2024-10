Pe Lanza é internado em São Paulo e adia show do Restart

O cantor Pedro Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Pe Lanza e vocalista da banda Restart, precisou ser internado na semana passada, no dia 7, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e H1N1.

Em nota, a assessoria do grupo deu mais detalhes sobre o estado de saúde do artista.

“O vocalista da banda foi internado na última segunda-feira (7), em São Paulo, e diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e H1N1. O cantor já está em casa e apresenta melhora progressiva. Por orientação médica, Pe Lanza ainda não tem autorização para exercer suas atividades e precisa manter o repouso absoluto”, diz a nota.

Além disso, a nota também detalha que um show que o grupo marcou para o próximo sábado (19), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, foi remarcado para o dia 2 de novembro, ainda no mesmo local.

“Os ingressos já adquiridos, tanto para o show, quanto para as experiências, seguem válidos para a nova data. Para mais informações sobre ingressos, a produção do show solicita que entrem em contato com a Ticket360 por meio do e-mail [email protected]”, finaliza a nota.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também