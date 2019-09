Pedro Chaves lança livro ‘Refletindo Sobre o Brasil’

A Livraria Leparole promove, nesta quinta-feira (19) às 19h30, o lançamento do livro “Refletindo Sobre o Brasil” de autoria de Pedro Chaves. A obra reúne coletânea de artigos publicados pelo professor sobre temas fundamentais, como Economia, Educação, Política, Meio Ambiente e História.

Parte importante do livro aborda reflexões que o autor desenvolveu entre os anos de 2016 e 2018, quando representou o Mato Grosso do Sul no Senado Federal. O livro “Refletindo Sobre o Brasil” é uma bela síntese dos grandes debates que a sociedade brasileira está travando na atualidade com o objetivo de encontrar caminhos novos e seguros para o Brasil.



O autor é economista e educador e integra os quadros da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.



A renda obtida com a venda do livro será revestida para a entidade Cotolengo Sul-Mato-Grossense (Orionópolis). A Livraria Leparole fica na rua Euclides da Cunha, nº 1126, Jardim dos Estados, Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também