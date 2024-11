Pessoas com dinheiro a receber da 123 Milhas têm até o dia 26 para questionar valor

Pessoas com dinheiro a receber da 123 Milhas e que estão na lista de credores da empresa, publicada no Diário Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em outubro, começaram a receber e-mails com orientações sobre o que fazer nesta semana, e tem até o dia 26 de novembro para contestar os valores.

A lista contém milhares de nomes de pessoas e empresas que foram afetadas pelo cancelamento repentino de pacotes e passagens promocionais em agosto de 2023, e foi publicada no dia 25 de outubro, por decisão da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Esta etapa consiste em confirmar a correção dos nomes e valores presentes na lista. Ainda não se tem previsão de quando os pagamentos serão feitos.

Neste momento, é necessário confirmar os valores que a empresa deve a cada credor, e, caso necessário, realizar a correção necessária de acordo com os valores corretos. Para isso, é necessário que o credor faça o cadastro de acesso ao site e confira o valor devido e mencionado na relação, a partir do nome e número de CPF, e caso algo esteja errado, faça uma solicitação de divergência.

Para acessar o portal e saber se o nome está na lista, basta acessar o site aqui .

