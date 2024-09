Pessoas e empresas tem só mais 20 dias para sacarem 'dinheiro esquecido'

Termina em 20 dias, em 16 de outubro, o prazo para pessoas e empresas resgatarem qualquer “dinheiro esquecido” através do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC). Após a data, os valores podem ser incorporados ao Tesouro Nacional.

Segundo dados do BC, cerca de R$ 8,56 bilhões ainda estão disponíveis para serem sacados no serviço, que garante que pessoas físicas e empresas recebam valores deixados em consórcios, bancos, cooperativas e instituições variadas.

O prazo começou a valer em 16 de setembro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 14.973/2024, que prevê o fim da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, que também autorizou a incorporação de valores não resgatados no SVR ao Tesouro Nacional.

Após o período, ainda haverá mais 30 dias para eventuais contestações e mais seis meses limites para reivindicações na Justiça.Para conferir se existe algum valor a receber, basta acessar a página do Banco Central .

