PF deflagra Operação Casa de Ouro contra corrupção e lavagem de dinheiro em Campo Grande

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Casa de Ouro em Campo Grande, visando investigar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação, que conta com o apoio do Ministério Público Federal, da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal do Brasil, cumpre sete mandados de busca e apreensão em imóveis de empresários locais.

A operação é um desdobramento da 3ª fase da Operação Mineração de Ouro, iniciada em 2021, que inicialmente focou em conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Devido à prerrogativa de foro de algumas autoridades envolvidas, os mandados foram emitidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Durante a Operação Mineração de Ouro, os conselheiros Waldir Neves, Iran Coelho das Neves (que era o presidente do Tribunal de Contas do Estado na época) e Ronaldo Chadid foram afastados de seus cargos e permanecem assim até o momento.

