Piscina será construída no CCI do bairro Piratininga

Os frequentadores do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Edmundo Scheunemann, localizado na Vila Piratininga, receberam a notícia de que uma piscina e uma vestiário serão construídos no local.

O anúncio foi feito durante o baile semanal da unidade, ontem (16). Também foi dito que a Prefeitura de Campo Grande investirá o valor de R$ 304 mil nas construções. A Prefeita Adriane Lopes (PP) esteve no evento, e afirmou que os recursos já estão disponíveis e que logo começarão as obras.

A piscina vai possibilitar que os 189 idosos inscritos no CCI tenham atividades recreativas e esportivas. Durante o inverno, eles também poderão usar para se aquecerem, pois a estrutura terá equipamento especial.

“Vai ser maravilhoso porque aqui já temos tudo, só faltava a piscina para fazer uma hidro, estou ansiosa pela novidade”, disse Maria Rosângela Tavares Ipol, que recebe suporte no CCI para superar uma depressão.

