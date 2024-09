Prefeitura leva 'Programa Mutirão' para o Jardim Anache no sábado

O ‘Programa Mutirão’, realizado pela prefeitura de Campo Grande, estará no Bairro Jardim Anache no próximo sábado (14). Ao todo, serão oferecidos mais de 150 serviços gratuitos à população.

O evento irá acontecer na Escola Municipal Nazira Anache, localizada na Rua Hanna Anache, s/n, entre às 08h e 14h.

Na ocasião, os visitantes poderão pedir encaminhamento do RG, Carteira de Trabalho, Alistamento Militar, MEI (Declaração e Emissão), Cadastro Único, Programas Sociais, Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, Credencial do Idoso, Cartão SUS, IPTU, Inscrição casas da EHMA, PROCON, AGETEC, Direito da Mulher, SENAR, Matrículas SEMED, Direitos Humanos (Indígena, Deficiente, Jurídico e Psicossocial), Casa da Mulher Brasileira, Consulta Processos Trabalhistas, AGETRAN, Agência de Empregos com a FUNSAT, SESAU, Ouvidoria Municipal, Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, Projeto Simão, Portal da Transparência, Cartórios, Consulta de Protestos, Advogados, AGEREG.

Também estará à disposição da comunidade a renegociação Águas Guariroba, Tarifa Social para Água e Esgoto, SOLURB, Educação Ambiental com Solurbinho, Clube do Setinha, SEAD, Solicitação de Iluminação Pública, Tapa-Buracos e Limpeza Urbana.

O Instituto Municipal de Previdência (IMPCG) vai ofertar consultas com médicos, preventivo, psicólogos, dentistas, teste de hepatite B e C, Sífilis e HIV, vacinação, Primeiros Socorros, inscrições para cursos, e Secretaria de Bem-estar animal vai disponibilizar atendimento veterinário com vacinação, agendamento de castração e exames para seu Pet.

Além disso, haverá sessões de beleza como corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação, hidratação, pintura facial, avaliação e Raio X Odontológico, além de sorteio de cestas básicas, premiações, curso de maquiagem, oficinas infantis, exposições de artesanato, brechó, feira gastronômica, recreação infantil e shows musicais, além de orientações de direitos do consumidor e jurídico com a presença dos cursos do INSTED, UNIDERP, Estácio de Sá, Anhembi/Morumbi e PRIME, Bolsas de Estudo Universitário e outros.

Serviço:

Evento: Programa Mutirão

Data: 14.09.2024 (sábado)

Horário: 08h às 14h

Local: Escola Municipal Nazira Anache

Endereço: Rua Hanna Anache, s/n – Jardim Anache

