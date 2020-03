PRF distribui kits contra Covid-19 para delegacias

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) distribui a partir desta segunda-feira (23), kits de equipamento de proteção individual e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para todas as delegacias e unidades operacionais da PRF no Estado como forma de prevenção e combate à pandemia do Covid-19.

Os kits são mochilas com materiais como esparadrapo, micropore, tesoura, gaze, óculos, luvas, talas, soro fisiológico, manta térmica, bandagem triangular, máscara poket, torniquete e cobertura de queimadura.

Foram disponibilizadas 500 máscaras pela Coordenadoria-Geral de Perícias; 20 galões de 50 litros e 2 tambores de 240 litros pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS); 1,5 mil litros de álcool 70 líquido pelas usinas sucroalcooleiras de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul e 1 mil litros de álcool pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Os materiais estarão disponíveis na superintendência, além das delegacias e unidades de operação.

