Prime Video vai lançar filme sobre o Maníaco do Parque; confira o trailer

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, divulgou nesta quarta-feira (11) o trailer oficial do novo filme original da plataforma, o Maníaco do Parque, que estrelado por Silvero Pereira (Bacurau), que será lançado em outubro deste ano.

O longa, dirigido por Mauricio Eça, responsável pelas recentes produções A Menina Que Matou os Pais (2021), O Menino que Matou Meus Pais (2021) e A Menina Que Matou os Pais: A Confissão (2023), conta a história de Francisco de Assis Pereira, vivido por Silvero, um dos assassinos em série mais famosos do Brasil.

O Maníaco do Parque estuprou e matou ao menos sete mulheres e tentou assassinar outras nove, em 1998. Ele ganhou o nome por realizar os ataques e esconder os corpos das vítimas no Parque do Estado, na zona sudeste de São Paulo.

O filme estreia no dia 18 de outubro deste ano na plataforma Prime Video.

Confira o trailer:

