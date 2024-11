Procon promove XXIV Encontro dos Procons Municipais em Campo Grande

O Procon Mato Grosso do Sul está promovendo, entre os dias 28 e 29 de novembro, o XXIV Encontro dos Procons Municipais de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

O evento, organizado em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), tem como objetivo a prevenção e o combate a fraudes bancárias, além de discutir os descontos legais e ilegais nas aposentadorias e pensões do INSS.

Também serão apresentados parâmetros para a criação e o funcionamento dos Procons municipais.

Este é o segundo evento anual voltado ao fortalecimento dos Procons locais e da rede de instituições que operam na proteção e defesa dos direitos consumeristas.

Durante o encontro, o público contará com palestras de importantes autoridades, como o subdefensor-geral da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Homero Medeiros, o chefe do setor de manutenção de Benefícios do INSS, João Paulo Nascimento, e o secretário-executivo do Procon MS, Angelo Motti.

O evento está sendo realizado na Rua Padre João Crippa, nº 3115, Bairro São Francisco. Para conferir a programação, basta clicar aqui.

