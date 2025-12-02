Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Geral

Programa 'Em Conta' atende população de Corumbá nesta semana

A iniciativa integra o movimento liderado pela Fiems para ampliar o acesso à energia limpa

02 dezembro 2025 - 11h51Da redação, com Fiems
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O programa Em Conta – Associação de Energia Renovável chega nesta terça-feira (2) em Corumbá onde atende a população até quinta-feira (4) oferecendo a oportunidade de economizar até 20% na conta de energia, de forma simples, sustentável e sem necessidade de instalação ou investimentos.

A iniciativa integra o movimento liderado pela Fiems para ampliar o acesso à energia limpa e permitir que cidadãos participem ativamente da transição energética do Estado.

As instituições públicas e privadas podem se tornar parceiras, oferecendo o benefício da energia mais barata aos seus colaboradores. Ao aderir, as organizações reforçam o compromisso com a sustentabilidade, a economia local e o bem-estar da população.

Durante a ação em Corumbá, serão disponibilizados pontos de atendimento para orientações, simulações e adesões. As equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e realizar o cadastro no próprio local, permitindo que o consumidor comece a economizar já na próxima fatura.

A adesão é rápida e sem burocracia: não exige instalação de placas, obras, trocas de equipamentos ou qualquer tipo de fidelidade. Para participar, o consumidor precisa apresentar contas de luz superiores a R$ 250 por mês. Uma equipe de especialistas acompanha todo o processo e auxilia na transição energética.

Pontos de atendimento:

Sesi de Corumbá – Rua Nossa Sra. da Candelária, 1.555

02/12 – das 13h às 18h
 

Prefeitura de Corumbá - Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01

03/12 – das 08h às 13h
 

Senai de Corumbá – Rua Simon Bolívar

04/12 – das 08h às 20h

É possível simular quanto cada família pode economizar por mês na calculadora digital https://sistema.fiems.com.br/csi-em-conta

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exército Brasileiro /
Justiça
Justiça garante a militares transgênero uso do nome social nas Forças Armadas
Iran Coelho das Neves -
Política
Consenso entre conselheiros do TCE-MS aponta Iran Coelho para vice-presidência
Dinheiro apreendido durante a apreensão
Justiça
Gaeco divulga balanço e aponta apreensão de R$ 274,9 mil em operação contra jogatina
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ determina que Estado indenize família de jovem morto por policial em MS
Sistema do TJMS -
Justiça
Julgamentos virtuais do TJMS passam a ser acessíveis em tempo real
Governador Eduardo Riedel (PP)
Geral
Reunião de secretariado do Governo já tem data
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/11/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/11/2025
Cartórios de Protesto alertam para nova onda de fraudes com intimações e boletos
Geral
Cartórios de Protesto alertam para nova onda de fraudes com intimações e boletos
Gabriela Tejas da Silva, chegou a ficar presa -
Justiça
Jovem que matou cunhado com facada não vai a júri em Campo Grande
Foto: Comitê do Fogo
Geral
União libera R$ 2,7 milhões para ações emergenciais no Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação