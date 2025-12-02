Programa 'Em Conta' atende população de Corumbá nesta semana

O programa Em Conta – Associação de Energia Renovável chega nesta terça-feira (2) em Corumbá onde atende a população até quinta-feira (4) oferecendo a oportunidade de economizar até 20% na conta de energia, de forma simples, sustentável e sem necessidade de instalação ou investimentos.

A iniciativa integra o movimento liderado pela Fiems para ampliar o acesso à energia limpa e permitir que cidadãos participem ativamente da transição energética do Estado.

As instituições públicas e privadas podem se tornar parceiras, oferecendo o benefício da energia mais barata aos seus colaboradores. Ao aderir, as organizações reforçam o compromisso com a sustentabilidade, a economia local e o bem-estar da população.

Durante a ação em Corumbá, serão disponibilizados pontos de atendimento para orientações, simulações e adesões. As equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e realizar o cadastro no próprio local, permitindo que o consumidor comece a economizar já na próxima fatura.

A adesão é rápida e sem burocracia: não exige instalação de placas, obras, trocas de equipamentos ou qualquer tipo de fidelidade. Para participar, o consumidor precisa apresentar contas de luz superiores a R$ 250 por mês. Uma equipe de especialistas acompanha todo o processo e auxilia na transição energética.



Pontos de atendimento:

Sesi de Corumbá – Rua Nossa Sra. da Candelária, 1.555

02/12 – das 13h às 18h



Prefeitura de Corumbá - Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01

03/12 – das 08h às 13h



Senai de Corumbá – Rua Simon Bolívar

04/12 – das 08h às 20h

É possível simular quanto cada família pode economizar por mês na calculadora digital https://sistema.fiems.com.br/csi-em-conta

