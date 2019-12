Projeto de "universalização" da rede de esgoto é aprovado no MS

O projeto que melhora o fornecimento esgotamento sanitário no Mato Grosso do Sul foi aprovado pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada (CGPPP), de forma definitiva e publicado no Diário Oficial do Estado ( DOE ) na última semana.

A modelagem prevê a concessão administrativa da prestação dos serviços de esgotamento sanitário nos 68 municípios atendidos pela Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O objetivo dessa parceria é atingir, no prazo de 10 anos, a universalização da cobertura de esgoto em 98% do MS, beneficiando 1,7 milhões de pessoas.

O presidente do Conselho Gestor e secretário de Governo, Eduardo Riedel explicou que com a parceria, o projeto de padronização do saneamento será concluído mais rápido. “Além da modelagem do projeto, também aprovamos o investimento de R$1.010.000. (um bilhão e dez milhões) a ser efetuados pelo parceiro privado para entrega de 98% de cobertura de esgoto na próxima década, com previsão da conclusão de 95% de cobertura já nos próximos seis anos. Vamos fazer em dez anos o que levaríamos em torno de 30, se contássemos apenas com recursos próprios da Sanesul”, afirmou.

Alguns pontos de destaque do projeto além da modernização dos sistemas de esgoto existentes, são: O aumento dos níveis de sustentabilidade ambiental; A atração de novos investimentos em todas as regiões do Estado; A prestação de serviços de esgoto com mais qualidade e eficiência e, consequentemente, a melhor qualidade de vida e saúde para a população.

Na avaliação do diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, a modelagem definitiva do projeto de Parceria Público-Privada, destaca positivamente o Mato Grosso do Sul no cenário nacional. “Estamos fazendo nossa tarefa de casa de forma eficiente e dentro dos padrões exigidos pela legislação. Tamanha agilidade e organização vai com certeza chamar a atenção do mercado e evidenciar a seriedade com que estamos tratando desse assunto, já que seremos o primeiro Estado do Brasil a ter 100% de Esgotamento Sanitário, e isso já nos próximos anos. Estamos promovendo qualidade de vida do cidadão, o que exige atuação dinâmica e eficiente do poder público”, enfatizou.

A estruturação do projeto foi concluída pela equipe do Estado e Sanesul, sob a coordenação do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE/SEGOV), e submetida à apreciação do CGPPP, que o aprovou por unanimidade.

