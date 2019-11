Emprego: Com salários de até R$ 8,4 mil, Sanesul recebe inscrições até hoje

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul, recebe até esta quarta-feira (27) inscrições para o processo seletivo que escolherá profissionais para trabalhar em Campo Grande com salários que podem chegar a R$ 8.483,00.

As vagas são para contador, engenheiro, engenheiro de segurança de trabalho e psicólogo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para turno fixo.

A ficha de inscrição está disponível neste link . As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, mediante encaminhamento via sedex da Ficha de Inscrição (Anexo I) e Ficha de avaliação curricular (Anexo II) juntamente com os documentos comprobatórios, observadas o quadro de vagas descrito item III.

As inscrições devem ser encaminhadas para o seguinte endereço: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL Gerência de Desenvolvimento de Pessoas - GEDEP. Rua Dr. Zerbini, 421 - Chácara Cachoeira 79040-040-Campo Grande/MS

Todas as informações estão no edital disponível neste link .

