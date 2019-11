Sanesul entrega R$7,2 mi em maquinário à população nesta terça

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em parceria como Governo do estado, entrega nesta terça-feira (26), R$ 7,2 milhões em veículo pesados. Segundo o presidente da estatal, Walter Carneiro. “Serão entregues mais de 50 máquinas para atender a população das unidades regionais”.



A solenidade será realizada às 14h30 na sede da Sanesul em Campo Grande, onde serão entregues, guindastes, caminhões-pipa, caminhões com braços valetadores, retroescavadeiras, caminhões-caçamba, conjuntos de motobombas, máquinas de cortar asfalto, entre outros equipamentos.



Ao JD1 Notícias o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, disse que os veículos fazem parte do projeto da empresa. “Nós estamos reestruturando nosso parque de máquinas pesadas, dentro do nosso plano de metas de curto prazo, onde temos que manter a frota atualizada”, afirmou.

Segundo Walter os equipamentos atenderão mais de 30 municípios do Estado. “Esses equipamentos serão distribuídos nas unidades regionais, e nas unidades do interior. São recursos próprios da empresa, por meio de empréstimo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) do Banco do Brasil”, esclareceu.



Para o diretor da estatal a renovação dos equipamentos é um benefício geral da comunidade. “Renovando a frota a gente diminui com gasto de manutenção, e tem um maquinário que presta o serviço com mais rapidez e qualidade, com isso conseguimos dar a resposta mais rápida aos usuários que são os moradores dos municípios do interior do Mato Grosso do Sul”, declarou.



Alguns equipamentos ficarão na base operacional da empresa em Campo Grande onde funciona a gerência de manutenção e a gerência de infraestrutura, porém serão de uso apenas para o interior. Entre os serviços prestados com os equipamentos de uso próprio da Sanesul nas ações de operação de água e esgoto do MS, estão a extensão de rede feita pela estatal, reparos emergenciais, manutenção de rede de esgoto e água, e as intervenções quando há algum tipo de rompimento ou acidente.

A Saneul atua em 68 municípios com 128 localidades e dez escritórios regionais, realizando mais de 60 mil ordens de serviços por ano.

