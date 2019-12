Nelsinho viabiliza R$ 2,5 milhões de recursos para o MS

O senador Nelsinho Trad conseguiu através de pedido ao Ministério da Cidadania, liberar R$ 2, 5 milhões, para sete municípios do Mato Grosso do Sul, para a valorização do esporte no Estado.

O recurso destinado aos municípios será para reformas em ginásios e infraestrutura para o esporte das seguintes cidades: Antônio João que receberá R$ 487 mil; Bonito terá R$ 192 mil; Brasilândia R$ 185 mil; Caracol R$ 508 mil; Chapadão do Sul R$ 193 mil; Deodápolis R$ 682 mil e Douradina com R$ 227 mil.

O objetivo é fortalecer a prática e a adesão de esportes nos municípios, com a valorização da infraestrutura dos locais que beneficiará equipes de vários modalidades.

