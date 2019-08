MS comandará Fórum Nacional de Esportes

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, foi eleito como secretário executivo do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes, durante a reunião que ocorreu na quarta-feira (21), em São Paulo.

O Fórum reúne os 27 secretários estaduais do esporte do Brasil e tem por objetivo analisar a política pública do esporte nacional, e criar a interlocução com a secretaria nacional de esporte, não apenas no âmbito de reivindicações como também em dar subsídios para o esporte no Brasil.

Em contato com o novo secretário executivo, Marcelo diz estar feliz e apreensivo ao mesmo tempo. “É uma responsabilidade muito grande por ser um cargo que debaterá o esporte a nível nacional”, afirma

Alguns dos pontos debatidos durante a reunião foi a lei do incentivo que possibilita o repasse de 1% do imposto de renda para o projeto esportivo em lugar do Brasil. Segundo Marcelo o incentivo beneficia mais os estados industrializados, e no Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem pouca capitação desse recurso.

De acordo com Marcelo o novo cargo oportunizará um canal direto para Mato Grosso do Sul com a Secretaria Nacional do Esporte, gerando o benefício para o estado ter suas reivindicações atendidas e mais visibilidade para desenvolver o desporto. “Nós levantamos pontos importantes para o MS, como a revisão do repasse dos recursos da loteria federal, em que as secretárias estaduais que é quem movimenta o esporte no Brasil pegam a menor fatia desse investimento, juntamente com o município, e grande parte do recurso vai para federações e outras secretarias nacionais. Pretendemos revisar e consertar essa situação”, explicou o secretário

Deixe seu Comentário

Leia Também