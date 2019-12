Nelsinho anuncia R$ 20 mi para obras no Aeroporto e Uems em Dourados

No dia em que comemora 84 anos de emancipação política-administrativa, o senador Nelsinho Trad (PSD), encaminhou mensagem à população douradense e anunciou recursos que serão usados nas obras de ampliação do Aeroporto Francisco de Matos Pereira e na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Ao todo, são mais de R$ 20 milhões apenas para esses dois setores. Além disso, o parlamentar cita a possibilidade de, a partir de janeiro, o município poder contar com o financiamento do Programa Avançar Cidades, do governo federal.

"Comprometi-me a batalhar incessantemente no Senado Federal pela nossa gente e venho fazendo isso por todos os douradenses que confiaram em mim! No próximo mês, a cidade poderá contar ainda com o financiamento de R$ 28,4 milhões do Programa Avançar Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ainda desta pasta conseguimos a liberação de R$ 1 milhão em duas parcelas pagas em setembro e novembro para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Dourados, o que representa investimento em saúde".

Confira a mensagem na íntegra:

Faltando cinco dias para o Natal, Dourados já entra em clima de festa e comemora o seu aniversário de 84 anos nesta sexta-feira. Desejo a todos os douradenses que possam colher bons frutos desta terra tão produtiva e em pleno desenvolvimento econômico e regional. Sou defensor do municipalismo e venho trabalhando arduamente por Dourados!

Nesta data tão significativa, anuncio que a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul terá a liberação de R$ 10 milhões do Ministério da Infraestrutura para construção de um novo terminal de passageiros no Aeroporto de Dourados e R$ 10,3 milhões do Ministério da Educação (MEC) para Universidade Estadual de MS (UEMS). Além desses valores, consegui a liberação de outros R$ 300 mil nesta semana para construção de anfiteatro do câmpus.

Comprometi-me a batalhar incessantemente no Senado Federal pela nossa gente e venho fazendo isso por todos os douradenses que confiaram em mim! No próximo mês, a cidade poderá contar ainda com o financiamento de R$ 28,4 milhões do Programa Avançar Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ainda desta pasta conseguimos a liberação de R$ 1 milhão em duas parcelas pagas em setembro e novembro para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Dourados, o que representa investimento em saúde.

O meu trabalho e a minha dedicação no Congresso Nacional são os presentes que ofereço à nossa linda Dourados! Douradenses, parabéns! Contem comigo!

Senador Nelsinho Trad

Deixe seu Comentário

Leia Também